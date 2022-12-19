«إثراء» يجمع أهم صناع المحتوى العربي

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وأوضح مدير «إثراء» عبدالله الراشد، أن مبادرة إثراء المحتوى العربي تهدف إلى تطوير المحتوى، كما يستهدف البرنامج المؤسسات الناشئة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي، مشيرا إلى سعي المبادرة لتنشيط قطاع صناعة المحتوى من خلال تطوير المشهد الثقافي بمفهومه الواسع، ودعم النمو المتنوع والديناميكي للقطاع، إلى جانب دعم المواهب الناشئة والمحترفة في مجال صناعة المحتوى بالمملكة، ورفع مستوى إنتاج المحتوى العربي.ويتضمن حفل «إثراء المحتوى» معرضا يظهر جهود إثراء في دعم وتنمية المحتوى العربي، وعرض 13 مشروعا تشكل خلاصة النسخة الأولى من المبادرة، إضافة إلى عرض عملين فنيين من إنتاج إثراء، هما «الكيان والوجود»، و«فسيلة».
على المبادرة يتضمن:
- مجالات الأفلام الوثائقية
- الأدب
- الترجمة
- المنصات الالكترونية
- الموسيقى
- التدوين الصوتي البودكاست
- ألعاب الفيديو المتنقلة ألعاب الجوال.
- فتح باب التقديم
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