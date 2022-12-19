«إثراء» يجمع أهم صناع المحتوى العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير فرص متنوعة في القطاعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، يجمع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» أهم صناع المحتوى العربي في حفل إثراء المحتوى، الذي يقيمه «إثراء» غدا في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، حيث يشهد إطلاق النسخة الثانية من مبادرة المحتوى العربي، وفتح باب التقديم على المبادرة ضمن 7 مجالات.

وأوضح مدير «إثراء» عبدالله الراشد، أن مبادرة إثراء المحتوى العربي تهدف إلى تطوير المحتوى، كما يستهدف البرنامج المؤسسات الناشئة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي، مشيرا إلى سعي المبادرة لتنشيط قطاع صناعة المحتوى من خلال تطوير المشهد الثقافي بمفهومه الواسع، ودعم النمو المتنوع والديناميكي للقطاع، إلى جانب دعم المواهب الناشئة والمحترفة في مجال صناعة المحتوى بالمملكة، ورفع مستوى إنتاج المحتوى العربي.

ويتضمن حفل «إثراء المحتوى» معرضا يظهر جهود إثراء في دعم وتنمية المحتوى العربي، وعرض 13 مشروعا تشكل خلاصة النسخة الأولى من المبادرة، إضافة إلى عرض عملين فنيين من إنتاج إثراء، هما «الكيان والوجود»، و«فسيلة».

على المبادرة يتضمن:

