المملكة تستضيف أول اجتماع لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد اليوم

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ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، الشكر لولي العهد على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع الذي يأتي في سياق الدور الرائد للمملكة في العالم الإسلامي، وامتدادا لحرص القيادة الرشيدة على أهمية تعزيز التعاون الإسلامي بين الدول الأعضاء في شتى المجالات ومنها مكافحة الفساد.وأوضح أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع إقرار «اتفاقية مكة المكرمة»، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة، وسوف تدعم هذه الاتفاقية الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.
ويأتي هذا الاجتماع حرصا من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
مزايا وأهمية الاجتماع
- يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
- يحشد رؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومنها:
- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
- مجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت).
- خبراء مختصون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.
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