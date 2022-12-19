شكرا لقرائتكم خبر عرض المنتجات الوقفية لمركز التلاوات القرآنية بمنصة إحسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والمنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» أمس اتفاقية عرض المنتجات الوقفية الخاصة بالمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية ضمن الفرص الخيرية في منصة إحسان.

وتعكس الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي، مع الرئيس التنفيذي للمنصة المهندس إبراهيم الحسيني، رغبة الطرفين بالإسهام بالمبادرات الخيرية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتحسين كفاءة العمل الخيري والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأكد الحارثي أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية أحد المبادرات الإعلامية التي أعلنتها الهيئة لتلبية الاحتياج وتحقيق التكامل في الإعلام القرآني والنبوي، مشيرا إلى أن المركز يعمل على إتاحة الفرصة للمواطن والمقيم أن يسهموا في صناعة هذا المحتوى من خلال المنصات الرسمية مثل منصة إحسان.

وأضاف «أن الشراكات عامل مهم واستراتيجي لتحقيق مستهدفات الهيئة التنموية ضمن مرحلة التغيير والتطوير التي تشهدها حيث تأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات التي وقعتها الهيئة في عام 2022 كما تستهدف الانتشار وبناء شراكات موسعة مع القطاعات كافة خلال عام 2023 وفقا لاستراتيجيتها المقررة من مجلس الإدارة التي تسعى لإيجاد مكانة مميزة للهيئة كشريك وداعم لجميع القطاعات في المجتمع السعودي والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030».

المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية:







يعد من المشاريع الجديدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.



يعنى بإنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية.



تغذية القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية بالمحتوى المتقن عالميا وفنيا.



يسهم في زيادة الإنتاج السمعي والبصري للمصاحف القرآنية والأحاديث النبوية.



منصة إحسان: