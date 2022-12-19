شكرا لقرائتكم خبر الصحة: خدمات الكترونية جديدة ومليون اتصال بمركز 937 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز اتصال الصحة 937 خلال نوفمبر الماضي 1,274,584 اتصالا هاتفيا، فيما تفاعل مع 35,548 رسالة واردة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر، وتم التعامل مع 4,957 رسالة واردة على البريد الالكتروني للمركز .

وأضاف أنه تم إطلاق خدمة 937 الالكترونية والتي تعد إحدى أحدث الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الصحة، لتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الدور الرقابي لدى المستفيدين من تلك الخدمات.

وترتكز الخدمة في مرحلتها الأولى على تصعيد ومتابعة مسار البلاغ والشكوى ذاتيا، مع إمكانية رفع الاقتراحات للإدارات المعنية عبر الموقع الالكتروني المخصص للخدمة وتصعيدها بشكل مباشر على الجهات المعنية، حيث تقدم الخدمة بشكل الكتروني دون الحاجة للتواصل مع أحد مقدمي الخدمة من خلال القنوات المختلفة لمركز 937.

وبين مركز اتصال الصحة 937 أنه يحرص على تصعيد الاستفسارات والشكاوى والاقتراحات والتحقق من استكمال الخدمة اللازمة للمستفيد ومتابعتها مع إدارات مختصة في الجودة والرضا للعمل معهم والإسهام في تسهيل وصول الخدمات الصحية للمستفيدين.