الصحة: خدمات الكترونية جديدة ومليون اتصال بمركز 937

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وأضاف أنه تم إطلاق خدمة 937 الالكترونية والتي تعد إحدى أحدث الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الصحة، لتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الدور الرقابي لدى المستفيدين من تلك الخدمات.وترتكز الخدمة في مرحلتها الأولى على تصعيد ومتابعة مسار البلاغ والشكوى ذاتيا، مع إمكانية رفع الاقتراحات للإدارات المعنية عبر الموقع الالكتروني المخصص للخدمة وتصعيدها بشكل مباشر على الجهات المعنية، حيث تقدم الخدمة بشكل الكتروني دون الحاجة للتواصل مع أحد مقدمي الخدمة من خلال القنوات المختلفة لمركز 937.
وبين مركز اتصال الصحة 937 أنه يحرص على تصعيد الاستفسارات والشكاوى والاقتراحات والتحقق من استكمال الخدمة اللازمة للمستفيد ومتابعتها مع إدارات مختصة في الجودة والرضا للعمل معهم والإسهام في تسهيل وصول الخدمات الصحية للمستفيدين.
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