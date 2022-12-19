نورة الغنيم مديرا لصندوق النفقة

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يذكر أن خدمات صندوق النفقة تغطي 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.ودشن الصندوق مؤخرا الموقع الالكتروني الجديد Nafaqah.sa، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الالكترونية؛ وتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة.
وتتضمن أهداف الصندوق صرف النفقة للمستحقين دون تأخير الإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وكذلك تعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
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