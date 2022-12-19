شكرا لقرائتكم خبر نورة الغنيم مديرا لصندوق النفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتكليف نورة بنت الغنيم بالعمل مديرا عاما لصندوق النفقة.

يذكر أن خدمات صندوق النفقة تغطي 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ودشن الصندوق مؤخرا الموقع الالكتروني الجديد Nafaqah.sa، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الالكترونية؛ وتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة.

وتتضمن أهداف الصندوق صرف النفقة للمستحقين دون تأخير الإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وكذلك تعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.