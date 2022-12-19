مسيرة أمنية احتفاء بيوم الشرطة العربية

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وتستعرض الوزارة خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، كما تتيح لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طوال مدة المهرجان.ويأتي الاحتفاء بيوم الشرطة العربية متزامنا مع فعاليات معرض الوزارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يضم أجنحة لقطاعاتها الأمنية، تقدم خلالها لزوار المهرجان كثيرا من الخدمات والفعاليات المصاحبة، وتستمر حتى 15 يناير المقبل.
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