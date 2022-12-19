إحباط تهريب 21 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقة نجران تهريب 21 كجم من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، وهو مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.

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