43 ألف مستفيد من الطب الاتصالي

استشارة وعلاج
وعملت المراكز الطبية الافتراضية، على تقليص المواعيد وتسهيل الإجراءات على المراجعين من خارج المدن، وذلك بتوفير خدمة الاتصال مع المريض عن بعد، وتقديم الاستشارة والعلاج وطرق الوقاية، وساهم ذلك في توفير الجهد والعمل من قبل الكادر الطبي والمراجعين.
خطة علاجية
وما يُذكر أن وزارة الصحة أضافت مؤخرا، عيادة خاصة لكبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي، لتقييم شامل للمرضى من كبار السن، وذلك تسهيلا وتقديرا لتلك الفئة، حيث تتطلب العيادة عددا من النقاط، قبل إحالة المريض عبر تطبيق إحالتي، أو المنسقين للمريض، بأن يكون المريض تجاوز الستين عاما، ولديه أعراض عدة ويتناول سبعة أدوية وأكثر.
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