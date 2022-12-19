43 ألف مستفيد من الطب الاتصالي

وصل إجمالي عدد المستفيدين في منطقة المدينة المنورة، من خدمات الطب الاتصالي أكثر من 43 ألف مستفيد خلال العام الحالي 2022م، حيث وفرت الصحة أكثر من 60 تخصصا، لتقديم خدماتها للمستفيدين بواقع 67 منشآة مفعلة لهذه الخدمة، من تجمع المدينة المنورة الصحي، وسجل تخصص طب الأسرة العدد الأكبر من تقديم الخدمات للمرضى، عبر المراكز الطبية الافتراضية، ثم الطب النفسي والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي والطب الباطني والقلب عن بعد، وذلك يهدف إلى تقليل الضغط على المستشفيات، وتسهيلا على المرضى بتقديم الخدمات لهم في منازلهم، دون العناء أو التنقل.

استشارة وعلاج

وعملت المراكز الطبية الافتراضية، على تقليص المواعيد وتسهيل الإجراءات على المراجعين من خارج المدن، وذلك بتوفير خدمة الاتصال مع المريض عن بعد، وتقديم الاستشارة والعلاج وطرق الوقاية، وساهم ذلك في توفير الجهد والعمل من قبل الكادر الطبي والمراجعين.

خطة علاجية

وما يُذكر أن وزارة الصحة أضافت مؤخرا، عيادة خاصة لكبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي، لتقييم شامل للمرضى من كبار السن، وذلك تسهيلا وتقديرا لتلك الفئة، حيث تتطلب العيادة عددا من النقاط، قبل إحالة المريض عبر تطبيق إحالتي، أو المنسقين للمريض، بأن يكون المريض تجاوز الستين عاما، ولديه أعراض عدة ويتناول سبعة أدوية وأكثر.