طريق الموت يتصيد الأرواح والنقل: العبارة ليست من اختصاصنا

على الرغم من الوعود المتكررة وعلى مدى سنوات عديدة حول تنفيذ مشروع عقبة تلحم غرب محافظة ظهران الجنوب، إلا أن تلك الوعود تبخرت، فيما (طريق الموت) كما يسميه عابروه لا يزال يشكل رعبا حقيقيا لهم، خاصة وأن العشرات فقدوا حياتهم نتيجة الحوادث المؤلمة التي وقعت بسبب خطورة وسوء تنفيذه، وأيضاً بقاء عقبة تلحم الترابية بدون عبارات على وادي العرين.

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي لـ«دوت الخليج» أن الموقع الخاص بالعبارة تابع للبلدية وما يخص وزارة النقل، سيتم اتخاذ اللازم حسب ما يتم الاتفاق عليه مع اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

جولة ميدانية

وجه محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح بضرورة إيجاد حلول عاجلة للحد من خطورة طريق عقبة تلحم الواقع غرب المحافظة، وذلك خلال وقوفه أمس مع لجنة مشكلة من رئيس البلدية المهندس أحمد الشهراني ومدير الشرطة العقيد فيصل العسيري، ومدير وحدة المرور المقدم محمد الشهراني، ومدير مكتب فرع وزارة النقل بسراة عبيدة المهندس عبدالله القحطاني، حيث اطلع أبو سراح على آخر المستجدات حول صيانة الطريق وإكمال مشروع الطريق الرديف الذي لم يتبق منه سوى مشروع عبارات على وادي العرين، سبق وأن رفعت بمشروعه بلدية المحافظة لاعتماد ميزانيته من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأوصت اللجنة بضرورة وضع مطبات في أجزاء من الطريق للحد من السرعة المتهورة، وأيضا مصدات في المواقع الخطرة من قبل وزارة النقل.

عقبة تلحم

محمد صالح السحامي «مشرف تربوي» أوضح أن عقبة «تلحم»، التي تربط بين محافظة ظهران الجنوب ومركزي الغايل والربوعة، تشكل حلقة وصل بين منطقة عسير وجازان، إلا أن وعورتها وشدة انحدارها وضيقها فاقمت من خطورتها، الأمر الذي يهدد بوقوع حوادث ومخاطر على قائديها وعابري الطريق.

وطالب السحامي الجهات المختصة بالتحرك لوقف النزيف الدموي، والعمل على تأمينها بما يضمن سلامة مرتاديها الذين يعمدون إلى استخدامها للوصول إلى أعمالهم ومصالحهم بالمحافظة بالرغم من وعورتها وما شهدته من حوادث؛ إذ ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء.

حلول عاجلة

بدوره شدد ماطر الوادعي من أهالي قرى غرب المحافظة على ضرورة إيجاد الحلول لهذه العقبة، حيث إنه يوجد مشروع لطريق رديف لهذه العقبة إلا أنه متعثر منذ عدة سنوات، ولا يعلمون ما هي أسباب عدم إنجازه رغم أهمية العقبة، وكشف أن مطالباتهم بدأت منذ عام 1428، ونفذ 50% من الطريق ولم يتبق سوى مشروع عبارات على الوادي تنفيذها سوف يحل مشكلة خطورة الطريق.

طريق تلحم

- يربط وسط المحافظة بغربها

- طوله ٥كم

- أنهت البلدية 50% من المشروع

- تأخر تنفيذ مشروع العبارات لعدم موافقة الوزارة

- تم التوصل إلى توافق لحل المشكلة