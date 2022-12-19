30 ألف م3 مخلفات بناء

وأوضحت بلدية رفحاء أنها نفذت أعمال كشط وإزالة السفلتة القديمة، وإعادة سفلتة عدد من الشوارع بلغت 14.000م، وتأهيل 13 مطباً اصطناعياً، كما أنجزت إدارة الرخص المهنية 114 طلباً، شملت تجديد رخص، وإصدار، وتعديل، ونقل ملكية، فيما نفذ قسم الزراعة زراعة 3.811 شجرة وشجيرة، وصيانة 170 موقعاً لشبكات الري بالحدائق.
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