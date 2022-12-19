اخبار السعوديه

عسل المجاردة ينطلق اليوم

0 نشر
0 تبليغ

يفتتح محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي، اليوم، مهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام تحت شعار «شتانا غير 4» والذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع بلدية المجاردة ومكتب البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة.

وسينطلق المهرجان بأولى فعالياته «مهرجان العسل الكبير 11» تحت شعار «عسلنا أجود» والذي سيقام بصالة المعارض بمحافظة المجاردة، والتي تعتبر من أكبر صالات عرض العسل بالمملكة. وسيتم من خلالها توفير منافذ بيع للنحالين وبشكل مجاني، ويستمر المهرجان حتى 26 ديسمبر الجاري. وافتتاح مهرجان الأسرة للتسوق والترفيه.


كانت هذه تفاصيل خبر عسل المجاردة ينطلق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا