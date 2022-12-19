عسل المجاردة ينطلق اليوم

وسينطلق المهرجان بأولى فعالياته «مهرجان العسل الكبير 11» تحت شعار «عسلنا أجود» والذي سيقام بصالة المعارض بمحافظة المجاردة، والتي تعتبر من أكبر صالات عرض العسل بالمملكة. وسيتم من خلالها توفير منافذ بيع للنحالين وبشكل مجاني، ويستمر المهرجان حتى 26 ديسمبر الجاري. وافتتاح مهرجان الأسرة للتسوق والترفيه.
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