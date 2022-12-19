السيطرة على الأمراض المعدية وتوطين التقنيات

وبين الوزير أن المشروع أحد المعالم المهمة في رفع كفاءة وفعالية البنية التحتية لأنظمة الصحة العامة في المملكة، حيث سيزيد من تعزيز الأمن الصحي الوطني، ورفع كفاءة برامج التحكم والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية، كما سيسهم بشكل فعال في دعم أجندة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، خصوصًا فيما يتعلق بتوطين التقنيات الحيوية، التي تشمل في تطبيقاتها الأبحاث المتعلقة بالجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.
فيما أوضحت «وقاية» أن البنك سيمكن الهيئة من إعداد البرامج والخطط في مجال الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، ورفع قدرات الفحص والكشف المبكر، وتحديد أولويات توطين التقنيات الحديثة لتطوير الأدوية واللقاحات، وبناء القدرات في مجال الاكتشاف السريع للأمراض الشائعة والنادرة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى الدراسات السكانية، وتوفير العينات والبيانات في حالات طوارئ الصحة العامة.
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