شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفاجئ إدارة النصر السعودي بهذا القرار.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي خلال المريكاتو الشتوي القادم.

رونالدو يرفض عرض النصر السعودي

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أن رونالدو، كان من المقرر بالفعل، أن ينضم إلى صفوف نادي النصر، في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، تراجع عن الانضمام إلى النصر، في الأيام الماضية، حيث لم يوقع أي عقود رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت إلى أن الأسطورة البرتغالية، لا يزال يصر على الانضمام إلى فريق أوروبي كبير؛ لمواصلة مشواره الكروي، على أعلى مستوى.

تفاصيل عرض النصر السعودي على رونالدو

وكانت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قد تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".