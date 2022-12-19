شكرا لقرائتكم ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبهم، حيث تم ضبط عدد من المتسولين في منطقة المدينة المنورة.

ضبط متسولين

جاء ذلك وفق بيان للأمن العام على موقع تويتر، اليوم الاثنين، حيث تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية قام بالتسول بشكل مباشر من المارة، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر من المارة.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.