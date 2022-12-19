شكرا لقرائتكم اختتام مناورات طويق 3 في قاعدة الأمير سلطان الجوية بمشاركة 10 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختُتمت في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، اليوم الاثنين، مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط طويق 3، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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3 مراحل

وشهدت المناورات ثلاث مراحل من التدريبات المشتركة على مدى أسبوعين، نُفذ خلالها جملة من المناورات والعمليات العسكرية، وعدد من المحاضرات والندوات العملياتية والجوية والفنية مع قادة الطائرات والأطقم المساندة.

وقال رئيس خلايا التخطيط لمناورات طويق 3 المقدم الطيار الركن شافي بن فارع الحربي: إن نتائج أداء للقوات المشاركة في جميع مراحل التمرين مرتفعة، وذلك نظير ما بذلوه من أداء تميز بالكفاءة والإتقان، محققين الأهداف الخاصة بالمناورات.

10 دول

يذكر أن عشر دول شاركت في مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط طويق 3، هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، اليونان، إيطاليا، الأردن، المغرب، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف المناورات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع المستوى التدريبي في تخطيط وتنفيذ مهام النقل الجوي التكتيكي، ورفع الجاهزية العملياتية؛ لتنفيذ مهام الإسقاط الجوي التكتيكي.