شكرا لقرائتكم رؤساء البلديات يخصصون يومًا أسبوعيًّا لاستقبال المراجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف وكيل أمانة الرياض للبلديات، د. عبدالرحمن الخريف، أن رؤساء البلديات يخصصون يومًا لاستقبال المراجعين.

وأشار الخريف، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أن هناك توجيهًا صدر بذلك من قبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ امتدادًا لتوجيهات القيادة الكريمة.

تخصيص يوم الاثنين

وبحسب الخريف، تضمن التوجيه الحرص على استقبال المراجعين من مواطنين ومقيمين، سواء داخل المدينة أو في بلديات المحافظات والمراكز، بأن يتم تخصيص يوم الاثنين لاستقبال المراجعين.