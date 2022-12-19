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رؤساء البلديات يخصصون يومًا أسبوعيًّا لاستقبال المراجعين

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الرياض - محمد الوسيري - كشف وكيل أمانة الرياض للبلديات، د. عبدالرحمن الخريف، أن رؤساء البلديات يخصصون يومًا لاستقبال المراجعين.

وأشار الخريف، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أن هناك توجيهًا صدر بذلك من قبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ امتدادًا لتوجيهات القيادة الكريمة.

تخصيص يوم الاثنين

وبحسب الخريف، تضمن التوجيه الحرص على استقبال المراجعين من مواطنين ومقيمين، سواء داخل المدينة أو في بلديات المحافظات والمراكز، بأن يتم تخصيص يوم الاثنين لاستقبال المراجعين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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