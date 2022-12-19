الإطاحة بمواطن أشعل النار في مركبة وتسبب بوفاة قائدها

أعلنت شرطة محافظة جدة القبض على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك. وأكدت الشرطة أن إجراءات الاستدلال بينت وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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