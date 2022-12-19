محافظ الخرج يتفقد معابر الأودية والسيول وتصريف الأمطار

قام محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز بجولة تفقدية على معابر السيول والأودية ومواقع تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة للوقوف على جاهزيتها.

واستمع خلال جولته التي رافقه فيها عددا من رؤساء ومدراء الجهات الحكومية المعنية، لشرح مفصل عن مسارات الأودية والشعاب التي تصب في محافظة الخرج ومشاريع درء مخاطر السيول.

وشدّد الأمير فهد بن محمد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، ووضع الخطط الاستباقية ورفع الجاهزية، والاستفادة من التجارب والملاحظات السابقه ومعالجتها، وتكثيف التوعية بمخاطر السيول، ووضع اللوحات والتعليمات التحذيرية على أماكن مرتفعة بمحيط الأودية ومعابرها.

وأكد محافظ الخرج في نهاية جولته على أهمية مراقبة وإزالة التعديات على محارم الأودية أولاً بأول، مشيداً في الوقت ذاته بما تقوم به الجهات من تكامل وتظافر الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.

ووجه بتكثيف عمل اللجان المشتركة والتواصل المستمر مع كافة الجهات والقطاعات المعنية والتأكد من الجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة.