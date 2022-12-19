توجيه بالتحول الرقمي في كافة مساجد المملكة

ويهدف مشروع التحول الرقمي في خدمات المساجد الذي تنفذه الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي بالتنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون المساجد إلى تحديث كافة بيانات المساجد ومنسوبيها إلكترونياً وربط هذه البيانات ببقية الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة.
كما يعمل المشروع على تحويل العمل الإداري والرقابي إلى منظومة الكترونية للمزيد من الدقة والموثوقية في البيانات وتسريع العمل وإنجازه، بما يحقق رفع مستوى الخدمات المقدمة للمساجد إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
ونص التوجيه الذي أصدره الوزير عبر تعميم اليوم أن تبدأ فروع الوزارة في مناطق المملكة بالتنفيذ لإتاحة الخدمات على التطبيق الإلكتروني لأجهزة الهاتف الجوال، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للأطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله وضمان تأدية المهام على أكمل وجه.
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