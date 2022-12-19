التأمينات الاجتماعية: 18 % زيادة أعداد المنشآت والمشتركين في الربع الثالث 

تلقت "دوت الخليج" ردا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على الخبر المنشور في العدد رقم 7953 بتاريخ 12 ديسمبر 2022م تحت عنوان “90 % ارتفاع إصابات العمل” للمحرر الأستاذ/ عبد الله سهل.

نود أن نشكر صحيفتكم الغراء في البداية على حرصكم وتناولكم المواضيع المتعلقة بالحماية التأمينية والأنظمة التقاعدية والخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة لعملائها، وتؤكد المؤسسة حرصها على تحقيق السلامة والصحة المهنية للمشتركين السعوديين وغير السعوديين وحمايتهم من المخاطر المهنية التي تحيط بهم في بيئات العمل المختلفة. حيث تتولى المؤسسة تطبيق وإدارة فرع الأخطار المهنية الذي هو أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية وأحد العناصر المهمة في منظومة الحماية التأمينية بالمملكة، والذي يهدف إلى ضمان السلامة المهنية للمشتركين في مقرات العمل وتقديم التعويضات النقدية والعناية الطبية للمشتركين المصابين بإصابات العمل، ولا يقتصر دور التأمينات الاجتماعية على تقديم التعويضات والخدمات الطبية التي أقرها النظام، بل يمتد دور المؤسسة ليشمل الجهود والزيارات وورش العمل التوعوية المختصة بتعزيز مبدأ الالتزام التأميني ومتابعة سلامة بيئات العمل والتوعية بمجال السلامة والصحة المهنية، والتي أثمرت -بحمد الله- عن انخفاض المؤشر الاستراتيجي لمعدل إصابات العمل لكل 100 ألف مشترك بأكثر من 70 % ما بين عامي 2009 - 2021م.

كما نود تصحيح بعض المعلومات التي وردت في الخبر المشار إليه لتعم الفائدة ولضمان وصول المعلومة الصحيحة لقراء الصحيفة الكرام.

1 - تضمن الخبر الإشارة إلى أن إصابات العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثالث لعام 2022م، ارتفعت بنسبة 90 % مقارنة بالربع الثاني لذات العام، والمعلومة هذه غير صحيحة، حيث أن نسبة ارتفاع إصابات العمل للربع الثالث قد بلغت 11% مقارنة بالربع الثاني.

2 - تمت الإشارة إلى أن نسبة ارتفاع الإصابات في مهن الخدمات في القطاع الخاص بلغت 97.7 % بنهاية الربع الثالث، وهذا غير صحيح والصحيح أنها ارتفعت بنسبة 2.5 % مقارنة بالربع الثاني.

3 - ورد في الخبر المشار إليه أن نسبة ارتفاع إصابات العمل في الفئة العمرية (الثلاثين) في القطاع الخاص بلغت 85.8 % مقارنة بالربع الثاني لذات العام وهذا غير صحيح، والصحيح أن نسبة الارتفاع بلغت 16.9 % مقارنة بالربع الثاني.

4 - حمل الخبر المشار إليه العديد من الأرقام غير الدقيقة في نسب ارتفاع إصابات العمل وبعض الأرقام الأخرى الواردة، مع العلم أن جميع البيانات متاحة عبر موقع المؤسسة الالكتروني وكان ينبغي توخي الدقة في ذكر الأرقام والنسب الصحيحة وفقاً لما جاء في موقع المؤسسة.

5 - وتود المؤسسة الإشارة إلى زيادة أعداد المنشآت والمشتركين في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، حيث بلغ عدد المنشآت بنهاية الربع الثالث 1,046,316منشأة بارتفاع 18 % عن الربع الثاني، في حين بلغ عدد المشتركين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثالث 9,505,466 مشترك بارتفاع بلغت نسبته 2 % عن الربع الثاني.

ختاماً:

تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصها على نشر الأرقام والبيانات التأمينية سواء للخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية أو لنظامي التقاعد المدني أو العسكري والمتعلقة بأرقام المشتركين والمستفيدين والمنشآت وإصابات العمل والميزانية والمصروفات والتأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” ونتائج قياس رضا العملاء والتي يمكن للجميع الوصول إليها عبر صفحة البيانات المفتوحة في موقع المؤسسة الالكتروني www.gosi.gov.sa

نأمل من سعادتكم التوجيه بنشر التعقيب لتصحيح المعلومة لقراء الصحيفة الكرام.