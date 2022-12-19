شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق بدءًا من الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من مساء الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

تفاصيل التقلبات

وأوضح مركز الأرصاد في بيان صادر عنه أن التقلبات الجوية يصاحبها كل من هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة وتكون الصقيع، فضلًا عن تساقط الثلوج وارتفاع الأمواج.

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وبشأن هطول الأمطار الرعدية، لفت المركز إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق، يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.

وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء يوم الأربعاء وتزداد من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتؤدي إلى جريان للسيول على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة). ومن ثم تمتد لتشمل (الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان).

هطول أمطار

كذلك تشمل منطقة الباحة (الباحة، المندق، بلجرشي، القرى، قلوة، المخواة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، الحناكية)، ومنطقة حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة). والحدود الشمالية (رفحاء)، والقصيم (بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة).

كما تهطل الأمطار على المنطقة الشرقية (حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا)، والرياض (المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف)، وعسير (النماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة).

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار يتوقع أن تكون متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة، على أجزاء من مناطق الرياض وتبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وجازان والشرقية.

تساقط الثلوج

وبشأن تساقط الثلوج، لفتت إلى أنه لا يستبعد تساقط الثلوج من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان والظهر).

واستطرد أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال منطقة المدينة المنورة انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتكون الصقيع بدءًا من مساء يوم الخميس، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (1-5) مئوية، ومن ثم يمتد الانخفاض في درجات الحرارة من مساء الجمعة إلى مناطق (القصيم، الرياض وشمال المنطقة الشرقية)، لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (6-8) مئوية.