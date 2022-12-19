شكرا لقرائتكم بداية فصل الشتاء فلكيًا الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية ستصل نقطة الانقلاب الشتوي يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر عند الساعة 12:48 صباحًا بتوقيت مكة، حيث تكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للأرض والذي سيستمر حوالي 89 يومًا.

سبب الانقلاب الشتوي

وأوضحت جمعية جدة في بيان لها أن الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، إذ إن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

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ولفتت إلى أن القطب الشمالي يكون مائلًا بعيدًا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي وتصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

الشروق والغروب

وأكدت أنه بشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب في يوم الانقلاب الشتوي، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمالًا لا يوجد شروق أو غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، في حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوبًا لن يرصد بها شروق أو غروب للشمس، حيث تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تعرف بـ”شمس منتصف الليل” وهي أحد أدلة كروية الأرض.

وأشارت “يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر الفجر وشروق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، فضلًا عن انخفاض قوس المسار الظاهري للشمس في قبة السماء، وعند الظهر “الزوال” تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكرًا”.

اختلاف توقيت الشتاء

يذكر أن أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، كشف في وقت سابق أن فصل الشتاء مُختلف على موعد بدايته وفقًا لحسابي الأنواء والفلك.

وقال المسند “وفقًا لحساب الأنواء والطوالع يبدأ فصل الشتاء بدخول المربعانية في 7 ديسمبر، وذلك في كل سنة”.

وأضاف “أما الحساب الفلكي والجغرافي العالمي يجعلان بداية فصل الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي حيث يقع في 22 ديسمبر، ويحدث ذلك عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي”.