شكرا لقرائتكم توقعات بأمطار رعدية على 3 مناطق حتى الـ 9 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية على ثلاث مناطق بالمملكة وهي مكة المكرمة والباحة وعسير.

مناطق التأثر

وبحسب ما توقع المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فإن أمطار مكة المكرمة تشمل “أضم، بني يزيد، ميسان”، وتبدأ من الساعة الواحدة ظهر اليوم وحتى الساعة الـ 9 مساء.

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فيما يتوقع سقوط أمطار الباحة في “الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة”، أما منطقة الباحة فتشمل “الباحة، العقيق، القرى، بلجرشي، بنى حسن”، ويتوقع أن تستمر الأمطار من الساعة الواحدة ظهر اليوم وحتى الساعة الـ 9 مساء.

التأثيرات المصاحبة

وبحسب ما أفادت الأرصاد فإن هطول الأمطار الرعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.