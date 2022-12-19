شكرا لقرائتكم تنبيه من تقويم التعليم بشأن نتائج الاختبارات الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تقويم التعليم، اليوم الاثنين، أن نتائج الاختبارات الرقمية تُعلن بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل.

وأضافت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن نتائج الاختبارات الورقية يتم إعلانها بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.

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الالتزام بالزي

من جهة أخرى، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يتوجب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار؛ وذلك تزامنًا مع ما نشرته عدد من المواقع كاجتزاء من تغريدة للهيئة حول منع العباءة، ونالت تداولًا ونقاشات واسعة؛ فيما تُوَضّح الهيئة وجوب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.