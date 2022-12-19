شكرا لقرائتكم حساب المواطن يؤكد ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للتابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل حساب متابعات الخليج 365، اليوم الاثنين، مع استفسارات المواطنين بشأن تأثير فتح سجل تجاري للتابع على دعم البرنامج.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه لا بد من الإفصاح عن السجل التجاري للتابع حتى يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة.

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الإفصاح عن السجل التجاري

وكان الحساب قد ذكر أن الإفصاح عنه، يتم من خلال اختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على (حفظ).

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر، موضحا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.