شكرا لقرائتكم الحنيني والمطازيز من أبرز الأكلات الشتوية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة على معظم مدن المملكة، يعكف المواطنون على التفنن بالأكلات الشعبية والحصول على الدفء منها ليجعل للشتاء مذاق خاص بالمملكة.

أبرز الأكلات

وخلال جولة قامت بها “الإخبارية” من داخل المطبخ السعودي، قالت لولوة الرقيعي (معدة أطباق شعبية)، إن من أشهر الأكلات الشعبية الجنيني والجريش والمطازيز.

يمتاز المطبخ السعودي بتعدد أطباقه ويضفي هوية خاصة بطريقة إعداد وصفاته ما جعله من أميز المطابخ عن غيرها.

تمد الطاقة بالدفء

وتشتهر الأكلات الشتوية بالمملكة بمكونات خاصة ، إذ تحتوي على مكونات غنية بالطاقة لإمداد الجسم بالدفء، فالكل يبدع في الأطباق التي يقدمها.