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7 حالات يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي حال عدم سداد الفاتورة

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شكرا لقرائتكم 7 حالات يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي حال عدم سداد الفاتورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت هيئة تنظيم الكهرباء، 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحالات تتمثل في:

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حالات تمنع فصل الكهرباء

– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني

– بعد الساعة الـ12 ظهراً

– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

– في شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني

– إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها

– إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة

– إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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