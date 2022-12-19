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شكرا لقرائتكم 7 حالات يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي حال عدم سداد الفاتورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حددت هيئة تنظيم الكهرباء، 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.
وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحالات تتمثل في:
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حالات تمنع فصل الكهرباء
– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني
– بعد الساعة الـ12 ظهراً
– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.
– في شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني
– إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها
– إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة
– إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.