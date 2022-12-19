شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189 ريالاً للجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.36 ريال، 50.50 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.31 ريال، 43.28 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.42 ريال، 57.71 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.38 ريال، 52.90 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,815.86) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,902.33) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,075.27) ريال.