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نسبة نجاح عمليات زراعة القلب في السعودية 92%

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الرياض - محمد الوسيري - قال د. فراس خليل، استشاري جراحة القلب: إن نسبة نجاح عمليات زراعة القلب في المملكة، وصلت إلى 92%.

وأشار خليل خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن المملكة ضمن الخمس الأوائل عالميًّا.

92 % نسبة نجاح المملكة

وأوضح أن النسبة المعلنة من قبل الهيئة العالمية لزراعة القلب وصلت 87%، وهذا ممتاز حيثي يشير إلى المراكز التي تجري عمليات بمعدل 20 – 25 ، فيما تحقق المملكة 40 بما يعادل 92% نسبة نجاح العمليات بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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