تنسيق بين المرور والدفاع المدني للإيقاع بعابري الأودية

تعمل إدارة المرور بالتنسيق مع المديرية العام للدفاع المدني على رصد المخالفين بالمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، وذلك بمخالفتهم من قبل إدارة المرور المختصة بالمخالفات، في حين يكون التنسيق مع المديرية للدفاع المدني عن المواقع التي من المحتمل أن تقع فيها المخالفات المرورية من قبل سائقي المركبات بعبور الأودية أثناء جريانها، وتعني إدارة المرور بالمخالفات المرورية فيما يكون دور الدفاع المدني تنسيقي، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور لرصد المخالفين أثناء المخالفة.

وتعمل المديرية العامة للدفاع المدني على التنبيه والتحذير مع كل تنبيه يصدر من قبل المركز الوطني للأرصاد؛ وذلك بالابتعاد عن المواقع الخطرة والأودية والشعاب، وعدم المجازفة بعبور الأودية؛ وذلك حرصًا على قائد المركبة ومن معه.

وأعلنت إدارة المرور في منتصف يناير 2021 أنه سعيًا إلى تعزيز السلامة أثناء جريان الأودية والشعاب؛ وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور بالنص الآتي «المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها»، حيث تبدأ المخالفة المرورية من 5 آلاف ريال، وتصل إلى 10 آلاف ريال، باعتبارها مخالفة مرورية المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع من مواطنين ومقيمين عند كل تنبيه من مركز الأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول والمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالمستنقعات المائية، وعدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكله من خطورة، مع أهميـة تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة، وأكدت المديرية أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء الرحلات البرية، بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة.