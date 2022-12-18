اخبار السعوديه

رصد حقوق ذوي الإعاقة في الرياضة والسياحة والترفيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر رصد حقوق ذوي الإعاقة في والسياحة والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - من أكبر التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو «التنمر الخفي»، إلى تسليط الضوء على أبرز حقوقهم، خاصة في المجالات والسياحية والأنشطة الترفيهية، وصولا إلى مناقشة طرق حمايتهم من الإيذاء النفسي والجسدي، استمرت أمس الجلسات العلمية للملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة فعالياتها لليوم الثاني على التوالي تحت شعار «وطن طموح»، الذي تنظمه جمعية لأجلهم، بجامعة الفيصل بمدينة الرياض.

وأبرزت الجلسات العلمية المنعقدة أمس حقوق فئة ذوي الإعاقة في المجالات الرياضية والسياحية وآليات مشاركتهم في الأنشطة والبرامج الاجتماعية، وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، كذلك دور الإرشاد الأسري في دعم وتوجيه أسر ذوي الإعاقة لمواجهة التحديات التي تواجههم، إضافة إلى اقتراح الحلول، وتعزيز أفضل الممارسات الصحية لأجلهم.

وتناول المتحدثون في جلساتهم دور هيئة حقوق الإنسان في حماية حق ذوي الإعاقة من الإيذاء النفسي والجسدي، وحرصها على متابعة الجهات الحكومية والخاصة وتنفيذها لحقوق ذوي الإعاقة، ومشاركتهم الفعالة في المجتمع والحفاظ على حقوقهم في التعليم والعمل والأنشطة الترفيهية والرياضية.

وتطرقوا إلى أهم المبادرات التي دشنت هذا العام من قبل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الهيئة التي تكمن في إطلاق مبادرة تحويل المحتوى القانوني الخاص بالأنظمة والاتفاقيات إلى لغة الإشارة ولغة برايل، متطرقين إلى أكبر التحديات التي تصيب المعاق في حياته وهو التنمر، ومؤشرات التنمر الخفي ومعالجته لدى الأبناء.

أهم المناقشات


  • حقوق فئة ذوي الإعاقة في المجالات الرياضية والسياحية.
  • آليات مشاركتهم في الأنشطة والبرامج الاجتماعية.
  • ضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
  • دور الإرشاد الأسري في مواجهة التحديات.
  • تعزيز أفضل الممارسات الصحية لأجلهم.
  • حماية حق ذوي الإعاقة من الإيذاء النفسي والجسدي.
  • الحفاظ على حقوقهم في التعليم والعمل والأنشطة الترفيهية والرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر رصد حقوق ذوي الإعاقة في الرياضة والسياحة والترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا