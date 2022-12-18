تحرير 49 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة الطائف ممثلة بالبلديات الفرعية خلال الأسبوع الماضي 3 منشآت تجارية، وحررت 49 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في الهدا والعطيف ومراكز جنوب المحافظة، وطبقت بحق المخالفين لائحة العقوبات والجزاءات المقررة نظاما. وأكدت الأمانة أن البلديات الفرعية مستمرة في جولاتها الرقابية المكثفة والتي تسبقها حملات توعوية على المنشآت والمرافق التجارية كافة، وذلك تعزيزا للجانب التوعوي والرقابي لجميع المرافق، سعيا لتوفير وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهالي. ودعت الجميع إلى ضرورة تعاونهم والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات، وذلك من خلال تطبيق بلدي (صور وأرسل) أو الاتصال بمركز البلاغات 940 . ودعت الجميع إلى ضرورة تعاونهم والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات، وذلك من خلال تطبيق بلدي (صور وأرسل) أو الاتصال بمركز البلاغات 940 .

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