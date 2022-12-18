نشر 120 قرارا للجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل رفع مستوى الشفافية في تعاملات وقضايا الملكية الفكرية، نشرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية 120 قرارا للجنة حقوق المؤلف عبر موقعها الإلكتروني، لتحسين مؤشر إنفاذ الملكية الفكرية محليا ودوليا، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات متخصصة في مجالات الملكية الفكرية. ويأتي نشر عدد من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بعد العمل على تحليلها واختزالها وفق المتطلبات النظامية المرعية في هذا الشان، كما تستهدف الأمانة نشر القرارات الصادرة عن لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع خلال المرحلة القادمة. الخدمات المقدمة​​​​​​​





استقبال الدعاوى والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية لقيد الدعوى لدى اللجان



متابعة عملية تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى



إعداد البحوث والاستشارات القانونية وفقا للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة



تقديم الدعم الكامل للجان من النواحي الإدارية والقانونية



إعداد التقارير الدورية والإحصائيات السنوية عن أعمال اللجان



إعداد البرامج التطويرية للجان



تزويد اللجان بالدعم اللازم لدراسة ملفات القضايا

الأهداف الاستراتيجية



المساهمة في زيادة كفاءة وجودة الخدمات



المساهمة في رفع الوعي حول الملكية الفكرية



المساهمة في تحسين القيمة والرضا



المساهمة في تحسين إنفاذ حماية الملكية الفكرية



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