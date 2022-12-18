«وش تعطيك» حملة لحماية الشباب من المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الحملة التوعوية «وش تعطيك»، التي بدأت من 15 ديسمبر 2022م وتستمر مدة 10 أيام. وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأوهام دوافع التعاطي ومخاطر النهايات لحماية الشباب من الوقوع في المخدرات، وتعزيز المسؤولية الذاتية. وتستهدف الحملة فئة الشباب بلغتهم وتعكس ضرورة التفكر في المآلات وتحثهم على التساؤل وإعمال العقل قبل الوقوع في التعاطي، من خلال المواد الإعلامية التي تبرز أثر الأوهام التي قد تدفع الشباب نحو التعاطي، مشددة على أهمية الثقة في النفس وقوة العزيمة كسبب للوقاية من الأوهام المؤدية لتعاطي المخدرات والتساؤل حول جدوى التعاطي، احترازا ووقاية للشباب من الانحدار إلى تعاطي المخدرات. وتستهدف الحملة فئة الشباب بلغتهم وتعكس ضرورة التفكر في المآلات وتحثهم على التساؤل وإعمال العقل قبل الوقوع في التعاطي، من خلال المواد الإعلامية التي تبرز أثر الأوهام التي قد تدفع الشباب نحو التعاطي، مشددة على أهمية الثقة في النفس وقوة العزيمة كسبب للوقاية من الأوهام المؤدية لتعاطي المخدرات والتساؤل حول جدوى التعاطي، احترازا ووقاية للشباب من الانحدار إلى تعاطي المخدرات. أهداف الحملة​​​​​​​





زيادة الوعي بأوهام دوافع التعاطي



مخاطر النهايات لحماية الشباب



تعزيز المسؤولية الذاتية



وقاية للشباب من الانحدار إلى تعاطي المخدرات



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