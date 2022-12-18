مهرجان تعليمي ترفيهي للطفل في ينبع

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ونوه مدير التعليم إلى اهتمام القيادة الرشيدة بمرحلة الطفولة، وحق الطفل في التعليم والتعلم، مشيرا إلى جهود وزارة التعليم في تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، والاهتمام بالتوسع في مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال؛ لتمكين الأطفال من التعلم في بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير تعليم ينبع، سليم العطوي، في مبنى الأقسام النسائية بتعليم المحافظة، المعرض المقام بمناسبة المهرجان التعليمي الترفيهي للطفل بعنوان (تعلم اليوم لتبتكر غدا)، الذي نفذه قسم رياض الأطفال بتعليم ينبع، بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور، ومشاركة من أطفال رياض الأطفال بتعليم المحافظة الذين قدموا عددا من العروض المسرحية.ونوه مدير التعليم إلى اهتمام القيادة الرشيدة بمرحلة الطفولة، وحق الطفل في التعليم والتعلم، مشيرا إلى جهود وزارة التعليم في تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، والاهتمام بالتوسع في مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال؛ لتمكين الأطفال من التعلم في بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

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