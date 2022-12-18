تطوير لقاح الإنفلونزا الموسمية لتوسيع نطاق الحماية

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وتشير وزارة الصحة إلى أن الفيروسات تغير شكلها باستمرار، لذلك يتم تطوير اللقاح سنويا لتوسيع نطاق حماية الجسم من هذه الفيروسات.وأضافت وزارة الصحة أن الخطر الحقيقي من الإنفلونزا الموسمية يقع على الفئات الأكثر خطورة، وقد يتعرض المصاب للوفاة من المضاعفات الخطيرة التي تسببها مثل: مضاعفات الجهاز التنفسي (الالتهاب الرئوي)، ومضاعفات القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية السكتات الدماغية).
وأشارت إلى أن هذه المخاطر قد تهدد بشكل خاص الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة، بالإضافة إلى الأطفال وكذلك النساء الحوامل، مؤكدة أن التطعيم يقلل 50% من خطر الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة عند النساء الحوامل المرتبطة بالإنفلونزا والمؤكدة مخبريا.
مضاعفات الإنفلونزا على الحوامل
- الولادة المبكرة
- الالتهاب الرئوي
- التنويم أو الدخول للعناية المركزة
- مضاعفات شديدة الخطورة على الجنين
6 نصائح للمصاب
- اعزل نفسك وقلل من مخالطة الآخرين قدر الإمكان
- خذ كفايتك من النوم واحرص على الراحة
- تخلص من المناديل مباشرة بعد استخدامها لمرة واحدة
- اغسل يديك بشكل دوري
- اشرب الكثير من السوائل
- تناول الأدوية المسكنة عند اللزوم
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