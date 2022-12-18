مؤسسة حديقة الملك سلمان تعين تناسيفيتش رئيسا تنفيذيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان، برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، قرارا بتعيين السيد جورج تناسيفيتش رئيسا تنفيذيا لمؤسسة حديقة الملك سلمان.

ويعد مشروع حديقة الملك سلمان، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ 12 رجب 1440 الموافق 19 مارس 2019.

وستكون حديقة الملك سلمان، أكبر حديقة مُدُن في العالم، بمساحة تزيد على 16 كلم مربعا، وتعد مشروعا بيئيا وثقافيا ورياضيا وفنيا وترفيهيا مهما، يهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، ورفع تصنيفها ضمن «أفضل المدن ملاءمة للعيش حول العالم».

الجدير بالذكر، أن الأعمال الإنشائية للحديقة تسير وفق الخطة المعتمدة لتنفيذ المشروع، والتي تتضمن أعمال الجسور والأنفاق، والبنية التحتية، ومحطات الطاقة الكهربائية، ومركز الزوار، والمجمع الملكي للفنون.

الرئيس التنفيذي؟ من هو

