مؤسسة حديقة الملك سلمان تعين تناسيفيتش رئيسا تنفيذيا

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ويعد مشروع حديقة الملك سلمان، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ 12 رجب 1440 الموافق 19 مارس 2019.وستكون حديقة الملك سلمان، أكبر حديقة مُدُن في العالم، بمساحة تزيد على 16 كلم مربعا، وتعد مشروعا بيئيا وثقافيا ورياضيا وفنيا وترفيهيا مهما، يهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، ورفع تصنيفها ضمن «أفضل المدن ملاءمة للعيش حول العالم».
الجدير بالذكر، أن الأعمال الإنشائية للحديقة تسير وفق الخطة المعتمدة لتنفيذ المشروع، والتي تتضمن أعمال الجسور والأنفاق، والبنية التحتية، ومحطات الطاقة الكهربائية، ومركز الزوار، والمجمع الملكي للفنون.
الرئيس التنفيذي؟ من هو
- خبرة طويلة تمتد إلى 20 عاما في مجالات التطوير العقاري
- تطوير المرافق الترفيهية والتعليمية، والإدارة المالية، والشؤون القانونية
- شغل عددا من المناصب المهمة، أبرزها المدير العام لمنتجع مارينا باي ساندز، الذي يعد الوجهة التجارية والترفيهية الرائدة في آسيا
- شغل منصب المدير الإداري للتنمية العالمية لشركة لاس فيغاس ساندز كورب، الرائدة عالميا في تطوير وتشغيل المنتجعات المتكاملة الفاخرة
- تولى منصب الرئيس الأول لأسواق الأسهم في شركة كابيتال لاند
- رئيس شركة جينيرال قروث بروبيرتيز
- عضوياته في: مجلس الأعمال الأمريكي الياباني، وغرفة التجارة السنغافورية الدولية، وجمعية الفنادق السنغافورية
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