شكرا لقرائتكم خبر الهوبال والعرضة.. أهازيج زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحظى الإبل بمكانة خاصة عند محبيها من زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والذين يتوافدون يوميا في ميدان العرض، للاستمتاع والاستئناس بمشاهدة جمال الإبل العربية، من الفرديات والمنقيات المشاركة بالمهرجان.

وتحضر رقصة العرضة السعودية و»الهوبال» ـ وهو نداء بين الإبل ومالكها - ضمن مظاهر ترحيب كثيرة، تؤكد عمق العلاقة بين الإنسان والإبل، إضافة إلى مظاهر أخرى منها، ترديد الأهازيج والأشعار الترحيبية والتلويح بالعلم السعودي، والتصفيق ورفع علامات الفخر والنصر للمشاركين.

وقبل أن تصل الإبل إلى منصة العرض، يرافق مسيرتها محبوها بالسيارات وعلى الأقدام، حتى وصولها إلى منصة العرض، وهي مسيرة أشبه بأن تكون كالزفة، إذ ينتظرها في المنصة عشاقها ومحبوها ولجنة التحكيم، للتقييم واختيار الإبل الفائزة، حسب لون ونوع الشوط المشاركة فيه.

وما إن تصل الإبل للمنصة وتبدأ العرض أمام اللجنة، حتى يبدأ جمهورها الحاضر في المنصة، باستكمال مسيرة الحفاوة بها، وتأدية الرقصات وأهازيج الفرح السرور بهذه المشاركة، والتي يفخر بها المشارك والحضور.

من جهته، عرض متحف الأسلحة المقام ضمن فعاليات المهرجان، «الهودج» الأثري الذي يحاكي تاريخ الإبل في زفة النساء ونقل الأثرياء.