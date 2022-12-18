شكرا لقرائتكم خبر بحث زيادة رحلات المعتمرين الإندونيسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا وسبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، وزيادة أعداد الرحلات لتمكين أكبر عدد من الإندونيسيين من أداء نسك العمرة والزيارة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، بمقر الوزارة بمكة المكرمة، وزير النقل بجمهورية إندونيسيا بودي كاريا سومادي، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا وسبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، وزيادة أعداد الرحلات لتمكين أكبر عدد من الإندونيسيين من أداء نسك العمرة والزيارة.

كانت هذه تفاصيل خبر بحث زيادة رحلات المعتمرين الإندونيسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.