رفع مهارت التخاطب بالعربية للممارسين الصحيين الناطقين بغيرها

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وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى مهارات اللغة العربية، والتواصل الفعال لدى الممارسين الصحيين الناطقين بغيرها وزيادة الوعي باللهجة والتراث السعودي ليوظفها الممارس توظيفا سليما لتوفير رعاية صحية مثلى تتمحور حول تجربة المرضى وسلامتهم.وأشارت الهيئة إلى أنها تعاونت مع عدد من الخبراء في المجال الصحي ومجال السياسات اللغوية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للعمل على هذا البرنامج، كما طورت النسخة الالكترونية بالتعاون مع فريق تطوير محتوى. وكان لذلك أثر كبير في وصول البرنامج إلى أفضل مستوى.
يذكر أن البرنامج يعد الأول من نوعه في المجال الصحي في المملكة، وهو الخطوة الأولى لمسار تعليمي كامل ومتكامل يصب في مصلحة الممارس الصحي، والمرضى، وعائلاتهم.
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