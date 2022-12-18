القيادة تهنئ أمير قطر باليوم الوطني ورئيس النيجر بيوم الجمهورية

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وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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