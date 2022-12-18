شكرا لقرائتكم خبر تدشين 44 مشروعا مدرسيا جديدا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس 44 مشروعا مدرسيا جديدا للبنين والبنات في 17 حيا داخل مدينة الرياض والمحافظات التابعة تعليميا لإدارة التعليم للعام الدراسي 1444، بتكلفة تجاوزت 769 مليون ريال، بحضور وزير التعليم المهندس يوسف البنيان وقادة التعليم بالمنطقة.

ورفع أمير المنطقة شكره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع التعليم بالمنطقة والتي من ضمنها إنشاء مشاريع تعليمية للبنين والبنات لكافة المراحل التعليمية.

كما أعرب وزير التعليم عن شكره للقيادة الرشيدة لما يحظى به قطاع التعليم من توجيه ودعم سخي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة من المشاريع الإنشائية والتي تنفذ في الرياض، حيث سيجري إنجاز 77 مشروعا إضافيا بشكل تتابعي بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح أن هذه المشاريع توفر بيئة آمنة وجاذبة لأبنائنا وبناتنا في رحلتهم التعليمية، حيث كان لها دور في رفع نسبة المقاعد المتاحة للطلاب للاستفادة منها في الأحياء الأكثر احتياجا، لمواجهة النمو في أعداد السكان داخل مدينة الرياض، خاصة في الأحياء والمخططات السكنية الجديدة.

من جهته أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور حسن خرمي أن المشاريع جاءت متوافقة مع خطة التوزيع الجغرافي الجديدة لمكاتب التعليم لتغطية احتياج الأحياء ذات الكثافة السكانية في عدد من أحياء مدينة الرياض والمحافظات التي تقدم فيها الإدارة خدماتها التعليمية.

عن المشاريع التعليمية الجديدة:

