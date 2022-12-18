تدشين 44 مشروعا مدرسيا جديدا في الرياض

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ورفع أمير المنطقة شكره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع التعليم بالمنطقة والتي من ضمنها إنشاء مشاريع تعليمية للبنين والبنات لكافة المراحل التعليمية.كما أعرب وزير التعليم عن شكره للقيادة الرشيدة لما يحظى به قطاع التعليم من توجيه ودعم سخي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة من المشاريع الإنشائية والتي تنفذ في الرياض، حيث سيجري إنجاز 77 مشروعا إضافيا بشكل تتابعي بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح أن هذه المشاريع توفر بيئة آمنة وجاذبة لأبنائنا وبناتنا في رحلتهم التعليمية، حيث كان لها دور في رفع نسبة المقاعد المتاحة للطلاب للاستفادة منها في الأحياء الأكثر احتياجا، لمواجهة النمو في أعداد السكان داخل مدينة الرياض، خاصة في الأحياء والمخططات السكنية الجديدة.
من جهته أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور حسن خرمي أن المشاريع جاءت متوافقة مع خطة التوزيع الجغرافي الجديدة لمكاتب التعليم لتغطية احتياج الأحياء ذات الكثافة السكانية في عدد من أحياء مدينة الرياض والمحافظات التي تقدم فيها الإدارة خدماتها التعليمية.
عن المشاريع التعليمية الجديدة:
- صممت ونفذت وفق أحدث المواصفات العالمية
- تضمن تقديم بيئة تعليمية حديثة وابتكارية
- توفر بيئة آمنة وجاذبة للطلاب في رحلتهم التعليمية
- 23 مشروعا للبنين
- 21 مشروعا للبنات
- 36.450 طالبا يستفيدون منها
- ترفع نسبة المباني المدرسية الحكومية في الرياض إلى 94%
- ترتفع نسبة المباني الإدارية إلى 99%
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