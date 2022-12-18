شكرا لقرائتكم خبر مناقشة مبادرات الوكالات النسائية بشؤون الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية نورة الشبيلي، أن الإدارة قدمت أكثر من 12ورشة عمل للوكالات النسائية، هدفت إلى تحديد المبادرات والمشاريع لعام 1444هـ، ومتابعة سير عملها وآليات تنفيذها لضمان جودة مخرجاتها.وأشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام المعطاني، إلى أن مثل هذه الخطط والورش، تأتي سعيا لإحداث نقلة نوعية في الشطر النسائي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولتكون المرأة شريكا ناجحا في إنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.
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