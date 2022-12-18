تسجيل 650 مخالفة ضد مخالفي لوائح الغطاء النباتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نحو 650 مخالفة بيئية خلال الشهرين الماضيين، وفقا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة بأراضي الغطاء النباتي، في عدد من المناطق حول المملكة. ورُصدت المخالفات من الدوريات التابعة للمركز، والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية، وحددت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب. ويستهدف المركز تنمية وحماية الغطاء النباتي والرقابة عليه، وتأهيل المتدهور منه حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. ويستهدف المركز تنمية وحماية الغطاء النباتي والرقابة عليه، وتأهيل المتدهور منه حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. تسجيل المخالفات





العدد: 650 مخالفة



المدة: 60 يوما



أبرز المخالفات



نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما



دخول المركبات والسيارات في الفياض البرية المحمية



قطع الأشجار والشجيرات والنباتات



الرعي في المناطق المحمية بدون ترخيص



رمي النفايات في غير أماكنها



إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار



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