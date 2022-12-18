رصد 36 موقعا مخالفا للبناء في جدة

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وأوضحت رئيس بلدية العزيزية هبة البلوي أن الفرق الرقابية نفذت حملة في نطاق أحياء بلدية العزيزية، رصدت خلالها نحو 36 موقعا مخالفا لشروط البناء، بالإضافة إلى مكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حيث رصدت عدة مواقع لمظلات مخالفة، وجرى إزالة 21 تعديا على أجزاء من الطرق العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة جدة الأسبوع الماضي 2.25 طنا من الخضراوات، وذلك ضمن جهودها لإزالة المخالفات، ومنع الظواهر السلبية في الأحياء، والحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة.وأوضحت رئيس بلدية العزيزية هبة البلوي أن الفرق الرقابية نفذت حملة في نطاق أحياء بلدية العزيزية، رصدت خلالها نحو 36 موقعا مخالفا لشروط البناء، بالإضافة إلى مكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حيث رصدت عدة مواقع لمظلات مخالفة، وجرى إزالة 21 تعديا على أجزاء من الطرق العامة.

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