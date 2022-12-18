وسجلت السودة بمنطقة عسير أقل درجات الحرارة على مستوى المملكة مسجلة درجة مئوية واحدة، تلتها طريف بـ5 درجات، والقريات 6 درجات، ثم أبها والباحة بـ7 درجات بكل منهما.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.
درجات الحرارة الأقل
السودة 13 1
طريف 18 5
القريات 20 6
أبها 19 7
الباحة 19 7
حائل 18 8
عرعر 18 8
سكاكا 18 8
نجران 22 8
تبوك 22 9
بريدة 19 9
المجمعة 19 9
الدوادمي 20 9
رفحا 19 9
حفر الباطن 20 10
الرياض 20 10
الدمام 22 12
الطائف 23 12
كانت هذه تفاصيل خبر السودة وطريف الأبرد والغيوم تغطي 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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