السودة وطريف الأبرد والغيوم تغطي 4 مناطق

شهدت مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، سماء غائمة جزئيًا أدت إلى تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك تعرضت أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، إلى سحب ممطرة، كما ظهرت عوالق ترابية وأتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما استمر الطقس المستقر على باقي مناطق المملكة.

وسجلت السودة بمنطقة عسير أقل درجات الحرارة على مستوى المملكة مسجلة درجة مئوية واحدة، تلتها طريف بـ5 درجات، والقريات 6 درجات، ثم أبها والباحة بـ7 درجات بكل منهما.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة الأقل

السودة 13 1

طريف 18 5

القريات 20 6

أبها 19 7

الباحة 19 7

حائل 18 8

عرعر 18 8

سكاكا 18 8

نجران 22 8

تبوك 22 9

بريدة 19 9

المجمعة 19 9

الدوادمي 20 9

رفحا 19 9

حفر الباطن 20 10

الرياض 20 10

الدمام 22 12

الطائف 23 12