650 مخالفة للمعتدين على الغطاء النباتي

ورُصِدَت المخالفات من قِبَل الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية، وصدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.
وشملت المخالفات المرصودة نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض البرية المحمية، وكذلك قطع الأشجار والشجيرات والنباتات، والرعي في المناطق المحمية دون ترخيص، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار.
ويستهدف المركز تنمية وحماية الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منه حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يُعزز التنمية المستدامة ويُسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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