23 ألف طن نفايات مجمعة في عام

ارتفعت مساحات المسطحات الخضراء في القطاع البلدي العام الماضي، ووصلت إلى 21.247 هكتارا بنسبة 9%، مقارنة بعام 2020، التي بلغت 19.492 هكتارا، وسجلت الحدائق والمتنزهات زيادة بنسبة 8.94%، حيث بلغ اتساعها 15.514 هكتارا، مقارنة بعام 2020 التي بلغت 14.241 هكتارا، وتأتي زيادة المسطحات والحدائق والمتنزهات تماشيا مع مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، في وقت بلغ حجم النفايات الكلية المجمعة العام الماضي 23.341 ألف طن.

وكشفت إحصائيات حديثة تابعة للهيئة العامة للإحصاء زيادة مساحة المحميات البرية لتبلغ 324.151 كم² العام الماضي، وشكلت 16.21% من إجمالي مساحة المملكة، وبلغت مساحة المحميات البحرية 12.216 كم²، وبلغ إجمالي حجم المياه العادمة المعالجة في القطاع البلدي 1.875 مليون م³، وزيادة حجم المياه المعالجة المعاد استخدامها 419 مليون م³ بنسبة 23.60%، وتبلغ حصة المياه المعالجة المعاد استخدامها العام الماضي 22.35% من إجمالي المياه المعالجة، وبلغ إجمالي حجم المياه العادمة المتولدة في القطاع البلدي 2.111.42 مليون م³.

وزادت محطات معالجة المياه العادمة العام الماضي إلى 133 محطة بنسبة ارتفاع تبلغ 14.66%، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من المحطات بـ26 محطة، وحلت عسير ثانيا بـ20 محطة، والشرقية ثالثا بـ19 محطة، وجازان رابعا بـ14 محطة، وتساوت مكة المكرمة والباحة خامسا بـ11 محطة، وحلت الجوف ونجران وحائل في المرتبة الأخيرة بـ3 محطات لكل منهم، وحلت الحدود الشمالية وتبوك ثانيا بـ4 محطات، والقصيم ثالثا بـ7 محطات، والمدينة المنورة رابعا بـ8 محطات.

وبلغ إجمالي النفايات الكلية المجمعة العام الماضي 23.341 طنا، في وقت بلغت كمية النفايات الصناعية المعاد تدويرها في الجبيل وينبع 340 ألف طن، التي ارتفعت بنسبة 23.46%، وشكلت النفايات الصناعية المعاد تدويرها 61.58% من كمية النفايات المجمعة في الجبيل وينبع العام الماضي.

%9 ارتفاع مساحة المسطحات الخضراء

%8.94 زيادة الحدائق والمتنزهات

%16.21 زيادة المحميات البرية

324.151 كم² محميات برية

12.216 كم² محميات بحرية

21.247 هكتار مسطحات خضراء

15.514 هكتار حدائق ومتنزهات

1.8 مليون م³ حجم المياه العادمة

419 مليون م³ حجم المياه المعالجة

2.111 مليون م³ حجم المياه المتولدة

133 محطة معالجة المياه العادمة

23.341 طن نفايات كلية مجمعة

340 ألف طن نفايات صناعية معاد تدويرها في الجبيل وينبع

61.58 % النفايات الصناعية المعاد تدويرها

الأكثر محطات معالجة للعادمة:

الرياض: 26

عسير: 20

الشرقية: 19

جازان: 14

مكة والباحة: 11