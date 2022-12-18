10 حوادث خلفتها الأمطار في يومين

تواصلت الأمطار على معظم مناطق المملكة خلال اليومين الماضيين، في وقت شهدت استنفارا تاما من فرق الدفاع المدني، وأثمرت الجهود في إنقاذ 7 أشخاص وعائلتين محتجزتين داخل مركبتهم في سيول المدينة، وشخص سقطت مركبته في بئر في خميس مشيط، وإنقاذ آخر سقط من مرتفع جبلي بمحافظة الدائر بجازان، وانتشال يمني مخالف لأمن الحدود سقط من مرتفع جبلي بجازان، وإنقاذ مواطن سقط في بئر في وادي الدواسر، ومباشرة احتجاز شخصين في وادي جربة بالمجاردة أحدهما متوفى، ونقل الآخر للمستشفى.

وشهدت معظم محافظات جازان أمطارا متوسطة إلى غزيرة، وتصدرت محافظة فيفاء كمية الأمطار بنسبة 1.4 ملم، والفارس بجيزان والريث بنسبة 0.6 ملم.

وتسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، ‏وباشرت بلدية فيفاء إزالة انهيارات الأتربة والأحجار من الشوارع، وشكلت فريقا للطوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية، وقامت بلدية أبوعريش بتنظيف مجاري الأودية والعقوم، ورفع الجاهزية استعدادا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حاليا.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالمستنقعات المائية وعدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة، وأكدت أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء الرحلات البرية بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والتهوية المناسبة في الأماكن المغلقة عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والحرص على إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، مع ضرورة إبلاغ الأقرباء أو الأصدقاء بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

وأكد عضو جمعية الطقس في المملكة علي مشهور لـ«دوت الخليج»، أن توفر العناصر الجوية من رطوبة في أغلب طبقات الجو وخاصة المتوسط والمنخفضة منها، وتواجد تخلخل في طبقات الجو العليا، ساعدت في حدوث للتكونات الماطرة، مشيرا إلى أن الأمطار تراوحت ما بين 5 إلى 12 ملم، ويتوقع أن تنخفض الحالة المطرية على جازان اليومين المقبلين.

أمطار وحوادث الأمطار تتواصل على مناطق المملكة.