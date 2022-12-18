شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا ورئيس الوزراء في حادث سيلانجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك المفدى “علمنا بنبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب ماليزيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب ماليزيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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برقية عزاء لرئيس مجلس الوزراء

كما بعث الملك سلمان برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك سلمان” علمنا بنبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين ، وإننا إذ نبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعب ماليزيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يعيد المفقودين سالمين ، ويحفظكم وشعب ماليزيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب”.

ولي العهد يعزي

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال ولي العهد: ” تلقينا نبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين ، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال ولي العهد ” تلقينا نبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب”.